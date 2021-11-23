الرئيس المصري يستقبل رئيس المجلس الرئاسي

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك على هامش انعقاد قمة “الكوميسا” في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن السيسي رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى القاهرة، مشيداً بمشاركته الأخيرة في مؤتمر باريس، والذي تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، بما أعطى رسائلاً إيجابية حول دعم المجلس الرئاسي في ليبيا للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات الداخلية في هذا الشأن، ومجدداً التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الشأن.

من جانبه؛ تقدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالتهنئة إلى الرئيس المصري على تسلم رئاسة “الكوميسا”، معرباً عن تطلعه لأن تسهم هذه الرئاسة في دفع مسيرة التنمية والتكامل الإقليمي، ومؤكداً التقدير الشديد من قِبل بلاده على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري الحيوي في استعادة السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرصه على مواصلة التشاور المكثف مع مصر وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده لضمان مستقبل أفضل للمواطنين الليبيين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد الرئيس المصري أن هدف مصر الأساسي هو تحقيق السلام والأمن للاشقاء في ليبيا وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها وأن المصلحة العليا للدولة الليبية تأتي في المقام الأول، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها، وإنهاء التدخلات الأجنبية، حسب قوله.