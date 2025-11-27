الرئيس المصري يعلن «فيتو» ضد تجاوزات الانتخابات ويؤكّد: سنمنعها

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجددًا، على انتخابات مجلس النواب، في أعقاب انتهاء الجولة الأولى من المرحلة الثانية التي جرت يومي 24 و25 نوفمبر 2025، مؤكّدًا عدم رضاه عن التجاوزات التي رصدت في بعض الدوائر الانتخابية.

وخلال زيارته إلى الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأثناء حوار تفاعلي مع طلاب مرشحين للالتحاق بالمؤسسة العسكرية، أوضح السيسي أن تصريحه السابق حول المخالفات الانتخابية كان بمثابة “فيتو” احتجاجًا على ممارسات غير مقبولة، مشدّدًا على أن هدفه هو إتمام العملية الانتخابية بما يتماشى مع إرادة الشعب المصري.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس شدّد على أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب إرادة جماعية وقناعة مشتركة بين مؤسسات الدولة والشعب، مضيفًا: “سأمنع أي معوّقات تعيق مسيرة التقدّم، وهذا الهدف سيتم بفضل الله وعمل المصريين”.

وقبل أيام، نشر السيسي تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي، أعرب فيها عن متابعة الأحداث غير المقبولة في بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى التي شملت 14 محافظة، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق الكامل وعدم التردد في إلغاء النتائج، جزئيًا أو كليًا، إذا لم تعكس إرادة الناخبين.

وطلب الرئيس من الهيئة أن تكشف بأمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وتعزز شفافية الإجراءات، وتوفر لكل مرشح صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، مع الإعلان عن الإجراءات المتخذة ضد مخالفات الدعاية الانتخابية لضمان منع تكرارها.

وفي أعقاب هذه التوجيهات، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج 19 دائرة في 7 محافظات من أصل 14 شملتها المرحلة الأولى، بعد توثيق طعون وشكاوى عن تجاوزات شملت التزوير وشراء الأصوات والتأثير على سير الاقتراع.

كما أعلنت وزارة الداخلية خلال المرحلة الثانية، التي جرت في 13 محافظة، ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في توزيع أموال لشراء الأصوات أو التأثير على سير العملية الانتخابية، ما يشير إلى استمرار المخالفات رغم التحذيرات الرئاسية والرقابة الأمنية.