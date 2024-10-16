الرئيس المصري يعيّن رئيساً جديداً للمخابرات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين رئيس جديد للمخابرات، بدلا من اللواء عباس كامل.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، اختار السيسي، حسن محمود رشاد، ليتولى رئاسة الجهاز الذي اُنشئ عام 1954.

وتضمن القرار الرئاسي، “تعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية، منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية”.

وكان اللواء عباس كامل، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو من عام 2018 كرئيس لجهاز المخابرات العامة خلفا للواء خالد فوزي.

هذا وتخرج حسن محمود رشاد، في الكلية الفنية العسكرية، وتدرج في المناصب بجهاز المخابرات العامة، إلى أن تمت ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات.