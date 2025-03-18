الرئيس المصري يكشف الخسائر الشهرية لـ«قناة السويس»

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن “خسائر إيرادات قناة السويس الشهرية جراء الوضع في المنطقة”.

قال السيسي، خلال حضوره حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة في شهر رمضان: “إن خسائر إيرادات قناة السويس بلغت 800 مليون دولار شهريا من جراء الوضع في المنطقة”، مضيفا: “تتكبد مصر خسائر شهرية تقدر بحوالي 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة”.

وأوضح الرئيس المصري، “أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية”، مشيراً إلى “موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة جديدة إلى مصر”.

هذا “وتأثرت حركة المرور في قناة السويس منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في السابع من أكتوبر 2023، حيث تهاجم جماعة “أنصار الله”، السفن التجارية في البحر الأحمر، وتركزت عملياتهم قرب مضيق “باب المندب” الاستراتيجي في جنوب البحر الأحمر، حيث يستهدفون السفن التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، مبررين تحركاتهم بـ”التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة”.