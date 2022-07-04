الرئيس المصري يُؤكد حرص بلاده على استقرار ليبيا

جرى اتصال هاتفي مساء اليوم الاثنين، بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وأكد السيسي خلال الاتصال، حرص جمهورية مصر العربية على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، والدعوة للحوار بين الأطراف الليبية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما أكد السيسي دعم مصر للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أجل الوصول لتسوية سياسية يتفق عليها كل الليبيين.

من جانبه أشاد رئيس المجلس الرئاسي، بدور مصر في دعم الحوار الليبي، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد.