الرئيس المصري يُؤكد دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، واستعدادها لتقديم خبراتها لتحقيق الاستقرار السياسي وتنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا.

وقال السيسي في اتصال هاتفي مع عبدالحميد الدبيبة، إن حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية.

وأضاف أن الدبيبة قادر على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات تمهيداً لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

من جانبه، أعرب الدبيبة عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، مؤكداً خصوصية وتميز العلاقات بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة الدفع بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر، بحسب ما نقل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية.