المنفي يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في طرابلس، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تسريع وتيرة العملية السياسية في ليبيا، مع التشديد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار تسوية وطنية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة، تنهي حالة الانقسام، وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية راسخة.

كما ناقش اللقاء جهود اللجنة المالية العليا، واللجنة المنبثقة عنها والمعنية بمتابعة نفقات مؤسستي النفط والكهرباء، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ الإدارة الرشيدة في مؤسسات الدولة السيادية.

من جهته، أثنى القائم بالأعمال الأمريكي على الدور البارز الذي يضطلع به الرئيس المنفي في قيادة المرحلة الانتقالية، مشيداً بجهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار في العاصمة ومحيطها، بما يمهد الطريق أمام حل سياسي دائم في البلاد.