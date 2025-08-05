المنفي يلتقي رئيس تركمانستان.. توافق سياسي وتعزيز للتعاون الاستراتيجي

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اجتماعاً مع رئيس جمهورية تركمانستان سردار بيردي محمدوف، في مدينة أفازا، في إطار تعزيز الشراكات الإقليمية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

وركز اللقاء على الارتقاء بالعلاقات بين ليبيا وتركمانستان إلى شراكة استراتيجية، عبر تفعيل الاتفاقيات السابقة وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة، البنية التحتية، الاستثمار، النقل، التعليم، وتبادل الخبرات التقنية.

وشدّد الجانبان على أهمية توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية لترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وجدد الرئيس بيردي محمدوف دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي الليبي، معبراً عن مساندته لجهود الرئيس المنفي لتحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي الصراعات وتؤسس لانتخابات وطنية حرة ونزيهة تضمن التداول السلمي للسلطة وصون وحدة التراب الليبي.