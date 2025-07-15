الرئيس يكلّف بالمحاسبة.. المرصد السوري: إعدام ميداني لـ 12 مدنياً درزياً بالسويداء ونزوح جماعي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 12 مدنياً من الطائفة الدرزية في عمليات إعدام ميدانية نفذتها قوات الأمن السورية في مضافة بمدينة السويداء، بعد اقتحامها الثلاثاء، وسط تداول مقاطع فيديو تظهر عمليات إذلال بحق عدد من الرجال عبر قص شواربهم عنوة.

وأوضح المرصد أن عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية نفذوا عمليات الإعدام بحق 12 مواطناً في مضافة آل رضوان بالمدينة.

وانتشر مقطع مصور يظهر أشخاصاً يرتدون ملابس مدنية ومضرجين بالدماء داخل المضافة، حيث تم إلقاؤهم أرضاً وعلى الأرائك، مع صور لمشايخ دروز ملقاة على الأرض وأثاث محطم، في مشاهد تثير الغضب والصدمة.

كما وثقت مقاطع متداولة عمليات قص شوارب الرجال عنوة، ما أثار استياء واسعاً بين الأهالي.

في سياق متصل، شهدت المدينة نزوحاً جماعياً لعائلات باتجاه القرى والبلدات الريفية المجاورة، في ظل مخاوف من تجدد الاشتباكات أو اعتقالات تعسفية، حيث ظهرت طوابير سيارات محملة بالأمتعة والأطفال، فيما غادرت بعض العائلات منازلها دون وجهة محددة.

الرئيس السوري يكلف بالتحقيق الفوري في تجاوزات السويداء

كلف الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات فورية بحق كل من ارتكب أي تجاوز في مدينة السويداء، بغض النظر عن رتبته، وذلك في أعقاب الأحداث العنيفة التي شهدتها المدينة جنوبي سوريا، حسب بيان رئاسي.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام ومنع أي انتهاكات من قبل الجهات العامة والعسكرية.

وفي الوقت ذاته، حمّلت وزارة الخارجية السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجوم الأخير على جنوب سوريا، مؤكدة حق سوريا المشروع في الحفاظ على أراضيها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، مع التشديد على حماية جميع المواطنين بمن فيهم الدروز في ظل التصعيد الأمني الأخير.