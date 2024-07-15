الرابعة منذ 2011.. سوريا تشهد انتخابات مجلس الشعب (فيديو)

انطلقت انتخابات مجلس الشعب في سوريا الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين، وهي الانتخابات الرابعة منذ بدء الأزمة في البلاد، والتي تعقد وسط تحديات اقتصادية كبيرة أمام المرشحين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، “أن عدد المرشحين بلغ 1516 مرشحا، يتنافسون على 250 مقعدا في مجلس الشعب، وتم إعداد لوائح بأسمائهم وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في جميع المحافظات السورية”.

هذا وتعد هذه الانتخابات التي حدّد الرئيس السوري بشار الأسد موعدها، رابع انتخابات برلمانية تُجرى بعد اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، هذا، ويشترط في المرشح لمجلس الشعب أن يحمل الجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتمّ الخامسة والعشرين من عمره وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة بحكم مبرم، ويُمكن لأي سوري بلغ الثامنة عشر من عمره أن يُدلي بصوته، بعد حضوره بشكل شخصي إلى مركز اقتراع.