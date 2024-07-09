الرامي الليبي بن دلة يُشارك في بطولة العالم للرماية بالبندقية والمسدس

بدعم ورعاية من وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية يشارك الرامي محمد بن دلة في بطولة العالم للرماية التي تنطلق في الفترة من الـ9 إلى الـ14 من يوليو الجاري بمشاركة 180 رامي يمثلون 36 دولة.

ومن المقرر أن يصل بن دلة إلى العاصمة بودابست قادماً من مدينة روشه السلوفينية التي يتواجد بها منذ شهر ونصف تحت إشراف ومتابعة من الوزارة استعداداً لمشاركته المرتقبة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس -2024».

يشار إلي أن الرامي محمد بن دلة شارك أثناء تواجده بمعسكره الخارجي في بطولة العالم للرماية بميونخ بداية شهر يونيو، وتحصل على الترتيب 80 فردي، وكذلك شارك في بطولة روشه المفتوحة للرماية وتحصل على الميدالية الذهبية.