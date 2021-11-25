الرجوبي: العدالة الانتقالية والدستور قبل الانتخابات الرئاسية

أكد رئيس مجلسي الحكماء والأعيان مصراتة الشيخ محمد الرجوبي، بأنه لا يمكن القبول بانتخابات قبل تحقيق العدالة الانتقالية ووجود دستور متفق عليه، مشيراً إلى أن هذا ما أكده ملتقى ترهونة.

وأضاف الرجوبي في كلمة له أمام اللقاء الذي نظمته الهيئة الطرابلسية صباح اليوم بالعاصمة، أن الهدف من ترشح جماعة النظام السابق هو الانتقام وليس من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية بالرغم من تخليهم على مبادئهم والإيمان بمبادئ ثورة 17 فبراير.

وتابع الرجوبي: “لكن نحن في حاجة ماسة للعدالة الانتقالية لا يمكن أن نعيش بأمن وأمان قبل تحقيق العدالة للجميع حتى الاختلاف الذي بين الإخوة لا يمكنهم العيش في مكان واحد إذا لم يتم التصالح والتوافق بينهم فكيف لنا أن نعيش مع النظام السابق قبل تحقيق العدالة”.

واختتم الرجوبي كلمته بسؤال: “ما الذي قام به المجلس الرئاسي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وهي أحد الأهداف الأساسية من وجوده؟،، والإجابة للأسف لا شي قام به هدا المجلس من أجل تحقيق هذا الهدف الذي ينشده أبناء ليبيا”.