الرجوبي لـ«عين ليبيا»: الأوضاع في مصراتة عادت إلى طبيعتها

أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي، أن الأوضاع في المدينة عادت إلى طبيعتها، بعد الأحداث التي وقعت يوم الأحد.

وفي تصريح لـ”عين ليبيا”، أكد الرجوبي بأن الطريق الساحلي وكل الطرق قد فُتِحت وتم إزالة السواتر الترابية من على الطرق.

وأشار رئيس مجلس الأعيان والحكماء إلى أن اجتماع عُقِد ليلة البارحة في المدينة خلُص إلى تشكيل لجنة من النيابة العامة مكونة من 3 وكلاء نيابات تتولى التحقيق فيما حدث، على أن يمثل للتحقيق كل من تطلبه اللجنة من جميع الأطراف، لافتاً إلى أن المحامي العام قد شرع في التحقيق منذ يوم السبت.

ونوه إلى أن هذه اللجنة تتسم بالحيادية والعدالة، وأن دورهم كمجلس أعيان وحكماء يتمثل في الإصلاح بين الناس والوقوف مع القانون والمظلوم.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد مصدر مسؤول بلواء المحجوب، أن اللواء تحت تعليمات رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي، وأن ما حدث يوم السبت، يتحمل مسؤوليته من قاموا به، و أنهم لا يمثلون لواء المحجوب.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح الإعلامي لـ”عين ليبيا”، أنهم لن يسمحوا بأن تهان تضحيات شهداء اللواء بسبب أفعال فردية يتحمل مسؤوليتها من قام بها.

كما أكد المصدر على أن “اللواء ينحاز للوطن ولا مكان للمفتنين بيننا الراغبين في إشغال الفتنة داخل المدينة‏”.

واندلعت اشتباكات في وقت سابق من يوم السبت، قرب البوابة الغربية لمدينة مصراتة، بين القوة المشتركة مصراتة، ولواء المحجوب.

وبدأت الاشتباكات عند بوابة الدافنية، وتوسعت إلى محيط الطريق الساحلي، المؤدي إلى العاصمة طرابلس، حيث حاولت القوة المشتركة مداهمة تمركز لواء المحجوب في تقاطع زريق.