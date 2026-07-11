الرحيبات.. مقتل ضابط في البحث الجنائي وفرار منفذي الهجوم

أفادت وسائل إعلام محلية ليبية بمقتل المقدم حمزة الرحيبي، أحد منتسبي جهاز البحث الجنائي في جنزور، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر قرب منزله في مدينة الرحيبات، أثناء عودته برفقة زوجته.

ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، فإن الهجوم أسفر عن وفاة الرحيبي متأثراً بإصاباته، فيما نجت زوجته من الحادث دون إصابات، بينما لاذ منفذو الهجوم بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع أثناء وجود المقدم الرحيبي داخل سيارته قبل وصوله إلى منزله، وسط حالة من الحزن والاستنكار بين أوساط محلية في الرحيبات وجنزور.

ونعت صفحات محلية الضابط الراحل، مشيرة إلى أنه كان أحد عناصر جهاز البحث الجنائي جنزور، ووصفته بأنه من رجال المؤسسة الأمنية الذين عرفوا بالانضباط والنزاهة خلال فترة عمله.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية حول ملابسات الحادث أو هوية منفذي الهجوم، فيما تستمر المتابعات للكشف عن دوافع الواقعة والجهات المسؤولة عنها.