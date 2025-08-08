البرازيل والهند تتحدان لمواجهة ترامب.. اجتماع طارئ لاحتواء الأزمة

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيعقد اجتماعًا حكوميًا عاجلًا لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات الهند، بما في ذلك النفط الروسي.

وبحسب تقارير تلفزيون الهند، من المقرر أن يشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين الرئيسيين، وذلك في محاولة لرسم خطة استجابة شاملة للتعامل مع هذه التطورات المفاجئة التي قد تؤثر على قطاعات اقتصادية واسعة داخل البلاد.

ويأتي التحرك الهندي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو الماضي، فرض رسوم جمركية مشددة على الهند، مبررًا ذلك بما وصفه بـ”الرسوم المرتفعة من نيودلهي، والحواجز التجارية، والتعاون المتزايد مع روسيا”.

وفي تطور آخر، وقّع ترامب يوم الأربعاء أمرًا تنفيذيًا يفرض رسوماً إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية من النفط الروسي، على أن يبدأ تطبيق القرار في 27 أغسطس الجاري.

رغم التوتر الحالي، كانت الهند والولايات المتحدة قد أجرتا عدة جولات من المفاوضات حول اتفاقية تجارية شاملة، إلا أن المحادثات تعثرت بسبب إصرار واشنطن على السماح بدخول المحاصيل المعدلة وراثيًا إلى السوق الهندية، وهو ما ترفضه نيودلهي حفاظًا على سلامة الغذاء ومصالح المزارعين.

وفي أعقاب الإجراءات الأمريكية الأخيرة، جدد رئيس الوزراء مودي تأكيده أن حكومته “لن تساوم على حقوق المزارعين والصيادين وأصحاب الماشية”، مشددًا على أن حماية الاقتصاد المحلي تمثل أولوية قصوى في أي تفاوض دولي.

دا سيلفا ومودي يتعهدان بالدفاع عن التعددية في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية

تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ”الدفاع عن التعددية” في النظام العالمي، ردًا على الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من الهند والبرازيل.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، حيث أكد الزعيمان أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية وتعزيز التعاون بين الهند والبرازيل، كجزء من دول الجنوب ومجموعة بريكس.

وأشار مودي إلى التزامه بتعميق العلاقات الثنائية التي تعود بالنفع على الطرفين. ورغم عدم الإشارة المباشرة لقرار ترامب في البيان الرسمي للرئاسة البرازيلية، أكدا على ضرورة التصدي لتأثير الإجراءات الأمريكية الأحادية وتعزيز التعددية.

رويترز: الهند تعلق خطط شراء أسلحة وطائرات أمريكية بعد فرض رسوم جمركية

علّقت الهند خططها لشراء أسلحة وطائرات جديدة من الولايات المتحدة، عقب إعلان فرض واشنطن رسوم جمركية جديدة على وارداتها الهندية، حسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤولين هنود، اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات من الهند، متذرعاً بارتفاع الرسوم الهندية وحواجز تجارية إضافة إلى “التعاون مع روسيا”، مهدداً بفرض غرامات إضافية على نيودلهي. وبدأ تطبيق هذه الرسوم يوم الخميس الماضي.