الرسوم الجمركية الأمريكية تبلغ أعلى مستوى منذ 1934.. كم بلغت العائدات؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة “حققت بالفعل 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات”، مؤكدًا عزمه رفع هذا الرقم إلى تريليون دولار سنويًا، في تصريح يعكس استمراره في سياسة الحمائية الاقتصادية التي انتهجتها إدارته.

وفي مقابلة مع قناة “ون أمريكا نيوز”، أوضح ترامب أن “النسبة قريبة من المستوى المستهدف، والبلاد تحصل على عائدات غير مسبوقة من الرسوم، تجاوزت حتى الآن 200 مليار دولار، وفي النهاية ستتجاوز الرسوم تريليون دولار سنويًا”.

وأضاف أن هذه السياسة ساعدت على تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة إلى النصف خلال بضعة أشهر فقط، مشيرًا إلى أن “مئات المليارات من الدولارات تأتي من الرسوم، ولم يكن أحد يعتقد أن تحقيق ذلك ممكنًا، حسنًا… باستثنائي”.

ووقّع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على 69 دولة، دخل حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الماضي، وتراوحت نسبها بين 10% و41% بحسب الدولة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هذه الرسوم قد تُدر على الاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا.

ومع ذلك، حذر خبراء من جامعة ييل الأمريكية من أن الرسوم قد تكلف الأسر الأمريكية نحو 2400 دولار سنويًا، معتبرين أن حتى الخيارات البديلة لشراء منتجات أرخص لن تقلل كثيرًا من الخسائر المتوقعة.

وفي سياق آخر، هدد ترامب بأنه “في حال استمرار الإغلاق الحكومي، لن يقتصر الأمر على تسريح بعض الموظفين الحكوميين، بل قد يشمل أيضًا إلغاء مشاريع يحظى الديمقراطيون بدعمها”.

وأضاف أن “هذه مسؤوليتهم، وقد تكون هناك أشياء أخرى يمكننا إلغاء مشاريعهم المفضلة إلى الأبد”، مؤكّدًا أن لديه الصلاحية لاتخاذ هذه الإجراءات رغم أنه لا يرغب في الوصول إلى مرحلة الإغلاق.

الرسوم الجمركية الأمريكية تبلغ أعلى مستوى منذ 1934

وصلت نسبة الرسوم الجمركية الفعلية على الواردات في الولايات المتحدة هذا العام إلى 17.7%، وهي أعلى نسبة منذ عام 1934، بحسب تقرير صادر عن شركة “أويلر” التحليلية.

وارتفعت هذه النسبة بمقدار 15.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس التشديد الكبير في السياسة التجارية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية بشكل مباشر على التضخم في الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن تساهم الرسوم في زيادة التضخم بمقدار نقطة مئوية واحدة في عام 2025، وفي 0.62 نقطة مئوية في عام 2026، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات.

وتعمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تحقيق معدل تضخم عند مستوى 2%، ولكن هذه الإجراءات قد تعرقل هذا الهدف.

وعقب عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات حاسمة في السياسة التجارية، حيث فرض رسوماً جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، وزاد الرسوم على الصين، بالإضافة إلى فرض رسوم على الصلب والألمنيوم.

وقد بلغ التصعيد ذروته في أبريل 2025، حيث تم الإعلان عن فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات، بالإضافة إلى رسوم “متبادلة” مرتفعة على دول معينة.

ومع ذلك، تم تعليق زيادة الرسوم بعد أسبوع واحد فقط من الإعلان، وبدأت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الشركاء التجاريين للبحث عن حلول أكثر توازناً.

وفي ظل هذه السياسات، من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية على الأسواق العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار المنتجات، مما قد يؤثر في النهاية على القوة الشرائية للمستهلكين ويزيد من الضغوط التضخمية في السنوات القادمة.