الرعيض: الحديقة المركزية الجديدة تتوسط العاصمة التجارية مصراتة

أشاد عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، بجهود حكومة الوحدة الوطنية في افتتاح الحديقة المركزية بمدينة مصراتة.

وقال الرعيض في تعليق له على الحدث، إنه بعد سنوات من الاقتتال والدمار لا صوت اليوم أصبح يعلو على صوت البناء.

وأضاف: “أحر التهاني لأهل مصراتة وكل الليبيين بافتتاح حديقة مصراتة المركزية لتكون مظهرا جاذبا يتوسط العاصمة التجارية، ومتنفسا لأهلها وزائريها يتسع بمساحة 12 هكتارا ويشمل مسطحات خضراء وأشجار ومرافق ترفيهية وخدمية.

وأشار الرعيض إلى أن افتتاح هذه الحديقة يأتي ضمن برنامج حكومة الوحدة الوطنية لعودة الحياة وكواحد من مشاريعها التي لامست المواطنين وأحسوا بها وسنكون اليوم شاهدين أيضا على افتتاح مركز مصراتة التخصصي للقلب والشرايين.

كما تقدم عضو مجلس النواب بالشكر للمجلس البلدي مصراتة وكل الجهات والهيئات التي كانت وراء هذا الإنجاز.

وأردف قائلاً: “والمسؤولية ملقاة علينا جميعا لمواصلة العمل على تدشين مشاريع البناء والتطوير لما لذلك من أثر هام جدا على تعزيز استقرار بلادنا وتنمية اقتصادها”.