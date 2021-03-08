الرعيض: جلسة سرت تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة

وصف عضو مجلس النواب عن دائرة مصراتة محمد الرعيض، جلسة أعضاء مجلس النواب اليوم بمدينة سرت بأنها جلسة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة خاصة وأن أعضاء مجلس النواب لم يجتمعوا منذ عدة سنوات وأن المجلس لم يلتئم بهذا الشكل منذ فترة.

وقال الرعيض في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن جلسة اليوم شهدت حضور أكثر من 132 نائبا، واتسمت بالشفافية وعبر خلالها النواب بكل حرية عن آرائهم وأبدوا ملاحظاتهم، لافتا إلى أن هناك اهتماما بتوحيد مجلس النواب.

وأكد الرعيض أن هذه الحكومة ستمر وستمنح لها الثقة بعد الاستماع إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء.

وقرر مجلس النواب تعليق جلسته في مدينة سرت بشأن موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة حتى الثلاثاء، ودعوة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، لحضور المناقشات.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، تعليق الجلسة واستئنافها في الساعة 10:00 من صباح غد الثلاثاء، وذكر أن المشرعين قرروا دعوة الدبيبة لحضورها.

وانطلقت جلسة مجلس النواب في قاعة واقادوقو في سرت، الاثنين، بمشاركة 132 نائباً من أصل 200 برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.