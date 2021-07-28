الرعيض لـ«عين ليبيا»: زيارة الوفد الإماراتي جاءت بترتيب عبر القنوات الرسمية للدولة

أثير كثير من اللغط حول زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى العاصمة طرابلس، ولهذا السب توجهت “عين ليبيا” في زيارة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، الذي أدلى بتصريح حول زيارة الوفد الأماراتي.

وأشار الرعيض في تصريحه لـ”عين ليبيا” إلى تبادل الجانبين الليبي والإماراتي الرسائل الرئيسية بينهما، والتي تهدف نحو إرساء أوجه التعاون الثنائي وتعزيز التبادل التجاري بين المؤسسات الاقتصادية، من منطلق الاحترام المتبادل والإقرار بمبدأ المعاملة بالمثل بين المؤسسات النظيرة بالبلدين.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي بترتيب رسمي للدولة الليبية عبر قنواتها الرسمية، وبتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، من منطلق تعزيز الارتباط بين اتحادات الغرف التجارية كأجسام أهلية تعنى بالشأن الاقتصادي من جهة، وكواجهة غير سياسية للتعاطي الإيجابي بين الجابين الليبي والإماراتي، من جهة أخرى.

وقال الرعيض إن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، باعتباره حاضنة غرف التجارة والصناعة والزراعة ومنتسبيها من الجهات العامة والخاصة وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، ينوّه بأن مثل هذه الزيارات تلعب دوراً هاماً في دعم الجهود الرسمية للدولة الليبية في إطار تغليب المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وفوق كل اعتبار، وتعتبر امتداداً طبيعياً للرسائل المتبادلة بين الجانبين في هذا الإطار.