«الرعيض» يدعو لدعم الحكومة وتشجيعها بدلاً من البحث عن أخطائها

دعا عضو مجلس النوّاب محمد الرعيض، إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية وتشجيعها بدلاً من البحث عن أخطائها.

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك طالعته “عين ليبيا”، قال الرعيض إن الحملة لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإصرار بعض النواب على ذلك يعكس حدة الصراع الداخلي على السلطة كما تعودنا وتغليب البعض للمصلحة الشخصية مقابل أي شيء حتى إذا كان الأمر على حساب مصلحة المواطن.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الحكومة بغض النظر عن ظروف عملها تمكنت في مدة قصيرة من إنجاز ما لم تتمكن الحكومات السابقة من إنجازه، وحصدت تأييدا شعبيا ملحوظا بسبب تحسينها للخدمات العامة وإعادة بعض الرحلات الجوية وتوقيع اتفاقيات بناء وتطوير وعودة للسفارات والشركات الأجنبية تدريجيًا.

ونوه إلى أن عملية سحب الثقة تحتاج إلى الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب أي 120 عضواً حسب المادة (1) الفقرة (5) من الاتفاق السياسي الليبي، لافتاً إلى أن الدولة لن تُبنى بمخالفة القانون إنما سيخدم ذلك الأجندات المشبوهة فقط.

وأضاف الرعيض: “علينا دعم الحكومة وتشجيعها وتوجيهها لتقديم خدمات أفضل لا أن نبحث في أخطائها لغرض عرقلتها واستفزازها بسحب الثقة منها!”.