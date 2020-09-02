«الرعيض» ينفي ما تُروج له بعض وسائل التواصل الاجتماعي

أكد النائب م. محمد الرعيض رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، بأن ما يُكتب في وسائل التواصل الاجتماعي بوصفه للمتظاهرين الذين خرجوا في طرابلس ومصراته وبعض المدن الأخرى بأوصاف غير لائقة عاري عن الصحة.

وقال الرعيض في تصريح لـ”عين ليبيا”: “اعتقد جازماً أن الهدف من هذا الترويج هو الإساءة لشخصي لأني أعمل وبكل ما أملك من وسائل على ضرورة الحفاظ على أمن المواطن وفي كل بقاع ليبيا في ظل دولة مدنية ديمقراطية.. والعمل على تقديم المخربين والغوغائيين والخارجين عن القانون الدين يعبثون بالمنشآت العامة وأملاك الناس إلى المحاكمة ليقول القضاء كلمته”.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحه بالقول إن حق التعبير والتظاهر مكفول بحكم القانون الليبي والمواثيق الدولية ولا يحق لأحد مصادرة هذا الحق.

هذا وتداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للرعيض، مفادها أن المتظاهرون في طرابلس مجموعة من الغوغاء وكان على الأمن التعامل معهم وتفريقهم.