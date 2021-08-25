«الرعيض» يُشيد بقرار تكليف الكتيبة 166 لتأمين خزانات النهر الصناعي

أشاد عضو مجلس النوّاب محمد الرعيض، بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، بشأن تكليف الكتيبة 166 للحماية والحراسة بتأمين وحماية خزانت النهر الصناعي بمنطقة الشويرف.

وأوضح الرعيض أن دخول الكتيبة إلى الشويرف وتأمين منظومة النهر من العبث والتخريب من قِبل الخارجين عن القانون هو بتكليف مباشر من رئيس الحكومة وبتنسيق مع رئاسة الأركان وبعلم أبرز قادة عملية “بركان الغضب”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لعلها تكون بداية فعليه لتوحيد مؤسسة الجيش والعمل المشترك بعيدا عن التجاذبات السياسية وأي أطماع لحكم العسكر.

وكلف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع؛ الكتيبة 166 للحماية والحراسة؛ بتشكيل قوة لتأمين وحماية خزانات النهر الصناعي في منطقة الشويرف.

وطالب الدبيبة في كتاب وجهه إلى الكتيبة، بتنفيذ المهمة بالتنسيق مع رئيس الأركان بشكل مباشر، مشيراً إلى أن المهمة تنتهي بكتاب يصدر عنه.