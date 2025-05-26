الرقابة الإدارية تتابع ملف طباعة «الكتاب المدرسي» وتحذّر من التلاعب بالمستقبل التعليمي

ترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة في طرابلس، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات عن الجهتين، وذلك لمتابعة آخر مستجدات إجراءات طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025–2026.

وشدّد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالملاحظات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة فيما يخص التعاقدات مع الشركات المكلّفة بالطباعة، وضمان خضوعها لأحكام لائحة العقود الإدارية. وأشار إلى استبعاد عدد من الشركات المتقدمة نتيجة عدم استيفائها الشروط القانونية، ومنها ضعف رأس المال، ومخالفات تتعلق بإبرام عقود باطنية مع شركات أجنبية في تجاوز صريح للتشريعات النافذة.

وأكد قادربوه، أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في استغلال عقود طباعة الكتاب المدرسي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشددًا على أن المساس بالعملية التعليمية ومستقبل الأجيال خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه، وأن الهدف هو ضمان تعليم نوعي في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون.