هيئة الرقابة: مكافحة الفساد مسؤولية «وطنية وقاريّة» لتعزيز التنمية المستدامة

شاركت هيئة الرقابة الإدارية، القارة الإفريقية في إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، الذي يصادف 11 يوليو 2026، تحت شعار: “تعزيز الترويج للنزاهة وتدابير مكافحة الفساد في إفريقيا”.

وأكدت الهيئة أن النزاهة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحكم الرشيد، وحماية المال العام، ودعم مسارات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مشددة على أهمية تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات والمجتمعات.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أنها تواصل أداء مهامها في مجال منع الفساد ومكافحته، استنادًا إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما أكدت الهيئة استمرار دورها بصفتها نقطة الاتصال الوطنية في اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ومواصلة تعاونها مع مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد لتنفيذ بنود الاتفاقية وتعزيز آليات العمل المشترك.

وأشارت إلى استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، بهدف دعم الحوكمة الرشيدة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف مؤسسات الدولة.

ويركز شعار اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد لهذا العام على الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة العمل الفعلي، من خلال تعزيز قيم النزاهة في مجالات التعليم والثقافة والأسرة والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما يسلط الشعار الضوء على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الشفافية، وتطوير آليات الإبلاغ عن الفساد، وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى ترسيخ النزاهة.

وجددت هيئة الرقابة الإدارية دعوتها إلى مؤسسات الدولة والمواطنين لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، ودعم المساءلة وسيادة القانون، مؤكدة أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية وقارية مشتركة تتطلب تعاون جميع الأطراف.