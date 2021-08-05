الرقابة الإدارية تستعرض إجراءات إعادة تنظيم عمل الخارجية

عقدت وزيرة الخاجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس.

وقدمت الوزيرة لرئيس الهيئة خلال الاجتماع، لمحة عن الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يكفل تعزيز عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج، وإعداد كوادر شبابية لقيادة عمل الوزارة مستقبلاً.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل الوزارة لتنظيم عملها ، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الإدارية اللازمة لانجاح عمل الوزارة، مؤكداً بأنه سيكون هناك تعاون متواصل بينهما، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.

كما بحث الاجتماع الاختناقات التي تواجه عمل الوزارة وسبل تدليلها.

#أول لقاء ثنائي بين الشنطي والمنقوش لأول مرة منذ استلام حكومة الوحدة الوطنية مهام عملها ألتقي اليوم بطرابلس الموافق 04… تم النشر بواسطة ‏هيئة الرقابة الادارية – دولة ليبيا‏ في الأربعاء، ٤ أغسطس ٢٠٢١