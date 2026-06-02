بعثة الحج تستعرض «خطط التفويج» والعودة

شارك رئيس لجنة الرقابة الإدارية المصاحبة لبعثة الحج الليبية محمد الدرناوي في اجتماع تنسيقي عُقد بمقر بعثة الحج الليبية في مكة المكرمة، بحضور قنصل دولة ليبيا في مدينة جدة ورؤساء اللجان العاملة، وذلك لمتابعة سير أعمال البعثة وتقييم مستوى الأداء في مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية خلال موسم الحج.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لسير العمل خلال الموسم، ومراجعة مستوى تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجان المختلفة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والملاحظات التي برزت خلال فترة العمل، وبحث الحلول والمعالجات الكفيلة برفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الليبيين.

كما ناقش المشاركون الترتيبات الخاصة بمرحلة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، وخطط عودتهم إلى ليبيا، مع التشديد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف اللجان لضمان انسيابية الإجراءات ومعالجة أي صعوبات محتملة، بما يضمن توفير أفضل الظروف للحجاج حتى نهاية رحلتهم.

وأكد الاجتماع أهمية الاستفادة من مخرجات الموسم الحالي في تطوير آليات العمل خلال المواسم المقبلة، حيث ستُدرج الملاحظات التي جرى رصدها ضمن تقارير وتوصيات رقابية تُحال إلى الجهات المختصة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية والإدارية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي المرتبط بتنفيذ برامج الحج.

وأشار المشاركون إلى أن عملية التقييم تمثل خطوة أساسية في قياس جودة الخدمات المقدمة للحجاج، ورصد نقاط القوة وفرص التحسين، بما يدعم جهود التطوير المستمر ويعزز مستويات الجاهزية والكفاءة في إدارة مواسم الحج المستقبلية.

وتأتي مشاركة لجنة الرقابة الإدارية في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمتابعة أداء الجهات المكلفة بتنفيذ برامج الحج، والتأكد من سلامة الإجراءات ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، إضافة إلى دعم مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

ويكتسب تقييم موسم الحج أهمية خاصة لكونه يمثل مرحلة مراجعة شاملة لمختلف الجوانب التنظيمية والخدمية والإدارية المرتبطة بخدمة الحجاج، كما يتيح للجهات المشرفة تحديد التحديات التي ظهرت خلال الموسم ووضع خطط عملية لمعالجتها قبل المواسم المقبلة.