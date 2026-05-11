الرقابة تركز على بناء «كوادر متخصصة» لمكافحة الفساد

أجرى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، زيارة تفقدية إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير، لمتابعة انطلاق البرنامج التدريبي الخاص بمشروع “النواة الأولى لمحققي الهيئة”، وذلك ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الرقابي وبناء كوادر متخصصة وفق معايير مهنية حديثة.

وبحسب ما أفادت به هيئة الرقابة الإدارية، تابع رئيس الهيئة خلال الزيارة المراحل الأولى من تنفيذ البرنامج الذي يضم 26 متدربًا من الكفاءات الشابة، جرى اختيارهم من بين 291 مترشحًا من مختلف الإدارات العامة والفروع، وفق معايير تعتمد على الكفاءة والجدارة والاستعداد المهني.

واطلع على الحقيبة التدريبية الأولى ضمن ثماني حقائب معتمدة في البرنامج، والتي تتناول محاور تخصصية تشمل التحقيق الإداري، وقانون الإجراءات الجنائية، ومهارات جمع الأدلة، والجرائم الإلكترونية، وصياغة مذكرات الرأي، إضافة إلى تطبيقات عملية ومحاكاة ميدانية مرتبطة بمهام العمل الرقابي والتحقيقي.

وخلال الزيارة، أجرى رئيس الهيئة نقاشًا مباشرًا مع المتدربين، واستمع إلى ملاحظاتهم حول مستوى البرنامج التدريبي في مراحله الأولى وآليات التطبيق العملي، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تدريبية متقدمة تساهم في إعداد جيل رقابي متخصص يمتلك أدوات حديثة لمواكبة التحديات المتسارعة في مجالات مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المباشرة من رئاسة الهيئة لبرامج التأهيل والتطوير المهني، ضمن استراتيجية تهدف إلى صقل القدرات البشرية وبناء كوادر تحقيقية متخصصة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ النزاهة والحوكمة، ويرفع جاهزية العمل الرقابي وفق أفضل الممارسات الحديثة.