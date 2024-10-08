الرقابة الإدارية تكشف وجود قروض بنحو 7 مليار دولار مستحقة من 40 دولة

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام 2023، وجود قروض وفوائد بنحو 6.5 مليار دولار مستحقة للدولة الليبية من 40 دولة، وذلك خلال الفترة من العام 1969 إلى 31 ديسمبر الماضي 2023.

وأظهر التقرير، “أن ليبيا قدمت 56 قرضا لتلك الدول بقيمة مليارين و423 مليون دولار، بفوائد مستحقة أربعة مليارات و90 مليون دولار”.

وكشف التقرير، “رصد الهيئة مخالفات مالية وإدارية حررت بها 470 قضية خلال العام الماضي، أحالت منها 450 قضية إلى التحقيق، ووصل عدد المتهمين في جميع القضايا إلى 1233 شخصا، وقد توزعت تلك القضايا ت إلى 55 قضية محالة إلى غرفة الاتهام، متهم فيها 190 شخصا، بالإضافة إلى إحالة 74 قضية إلى المحاكم الجزئية، لمقاضاة 193 شخصا، كما تلقت المجالس التأديبية الخاصة ومجلس التأديب الأعلى 118 قضية، متهم فيها 168 شخصا، في حين جرى حفظ 57 قضية”، بحسب بوابة الوسط..