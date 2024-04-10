«الرقابة الإدارية» تمنح موظفيها إجازة عيد الفطر حتى يوم الأحد المقبل

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، قرارا بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي ستكون من الأول وحتى الثالث من شهر شوال للعام 1445 هجري.

وبحسب ما نشرت الهيئة على صفحتها الرسمية، نص القرار على أن أيام “الأربعاء وحتى الجمعة” من الشهر الجاري للعام 2024 ميلادي؛ ستكون عطلة رسمية، حيث تشمل العطلة جميع الأعضاء والموظفين بالهيئة، مع مراعاة طبيعة أعمال الموظفين المكلفين بالمناوبة والحراسة بتعويضهم مقابل هذه الأيام.

ونص القرار على أنه يتواقف مع أحكام القانون رقم (5) لسنة 2012 ميلادي، بشأن العطلات الرسمية، مشيرا إلى أن يوم الأحد الموافق 14 أبريل2024 ميلادي، سيكون إجازة لجميع الأعضاء والموظفين بالهيئة تخصم من رصيد إجازاتهم السنوية.