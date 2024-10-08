الرقابة الإدارية تناقش خطتها الاستراتيجية لمكافحة الفساد

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله محمد قادربوه”، اجتماعا موسعا، مع مديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب لبحث مستجدات الخطة الاسـتراتـیجیة الـوطـنیة لـلرقـابـة عـلى الأداء ومـكافـحة الـفساد والـوقـایـة منه (2025- 2030)، ومناقشة الاستعدادات اللازمة للإعلان عنها بشكل رسمي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة، بصفته رئيسا للجنة، أن “الخطة الاستراتيجية مناط بها معالجة الانحرافات الحاصلة في أجهزة الدولة وتعزيز الشفافية والنزاهة في كافة مؤسساتها، حيث تحظى بدعم ومشاركة واسعة من الجهات المحلية، والأطراف الدوليين من الهيئات المناظرة والجهات المعنية بمكافحة الفساد، الأمر الذي يعزز من فرص نجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة في تعزيز المساءلة والحد من الفساد وتحقيق نهضة البلاد”.

ودعا رئيس الهيئة “إلى استمرارية التعاون بين كافة الأطراف المعنية لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية بفعالية”، مشيرًا إلى أن “مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب جهودًا متواصلة وإرادة سياسية قوية”.

ونوه “عبدالله قادربوه”، بأن “الهيئة ستقوم بالإعلان عن الخطة في 9 ديسمبر من العام الجاري، بحضور الجهات المحلية والفاعلين الدوليين في مكافحة الفساد”.