الرقابة الإدارية تناقش مع «اللافي» تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، صباح اليوم بوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، وذلك بمقر الهيئة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء “مناقشة سبل تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات أمام عامة المواطنين، بما يسهم في تمكين المؤسسات الحكومية من بناء الثقة وتعزيز التواصل مع المجتمع”.

من جانبه، أعرب اللافي، “عن استعداد الحكومة للتعاون الكامل مع الهيئة في هذا الشأن، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز الشفافية، ومؤكدًا التزام الحكومة بدعم هذه الجهود بما يخدم المصلحة العامة”.

وبحسب هيئة الرقابة، “تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لتعزيز المبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة، وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة الرقابية”.