الرقابة الإدارية توقف 14 مسؤولا في المصرف التجاري عن العمل بسبب الفساد

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية 14 مسؤولا بعدة فروع للمصرف التجاري الوطني في طرابلس، بسبب إساءة استعمال وظائفهم لتحقيق نفع مالي واختلاس أموال عامة باستعمال طرق احتيالية.

وحسب بيان الهيئة على موقعها الرسمي في “فيسبوك” يشمل قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل كلا من:

– مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، وموظف حالي بالفرع.

– نائب مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، ومدير وكالة المدار الجديد بالمصرف.

– مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الخارجية (سابقا)، ومساعد مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء.

– مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الداخلية (سابقا)، ونائب مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء حاليا.

– رئيس قسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة (سابقا)، ورئيس قسم الشؤون الإدارية بفرع المصرف-المدينة.

– رئيس المحاسبة بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة.

– موظفة بقسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.

– موظف بقسم المحاسبة بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.

– مراقب غسيل الأموال بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.

– مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة (سابقا)، ومدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة المكلف.

– مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، والمراجع الداخلي بإدارة فروع المصرف التجاري الوطني- منطقة طرابلس.

– مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، ومراجع داخلي بوكالة التبغ بالمصرف.

– رئيس قسم المراجعة الداخلية بفرع المصرف التجاري الوطني (سابقا)، ومراجع داخلي بإدارة المراجعة الداخلية بالمصرف.

– موظفة بقسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.