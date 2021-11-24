الرقابة الإدارية تُطالب بإبقاء «الولدة» في منصبه

طالبت هيئة الرقابة الإدارية، بإبقاء مندوب ليبيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” والخبير الدولي في الآثار الدكتور حافظ محمد الولدة، في منصبه إلى حين انتهاء مدته القانونية.

جاء ذلك في خطاب وجهته الهيئة إلى رئيس المجلس الرئاسي، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، وذلك على خلفية قرار المجلس تعيين صالح رجب العقاب بدلاً عن د. الولدة قبل انتهاء مدة إيفاده.

وأشارت هيئة الرقابة إلى الرأي القانوني المعد من قِبل إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، بشأن النظر في بعض اختصاصات المجلس الرئاسي حول احتساب مدة عمل الموفدين بالخارج.

وأفادت الهيئة بأن الأمر يقتضي التقيد بما صدر عن إدارة القانون فيما يتعلق بالتفسير القانوني للقانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية وتعديله، وعدم المساس بالمركز القانوني للدكتور حافظ محمد الولدة.