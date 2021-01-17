الرقابة الإدارية: قرار تعيين «بعيو» باطل

أفادت هيئة الرقابة الإدارية تُفيد ببطلان قرار تعيين محمد بعيو رئيساً للمؤسسة الليبية للإعلام.

جاء ذلك في خطاب وجه رئيس الهيئة سليمان الشنطي، إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأوضحت الهيئة أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قام بإصدار قرار التعيين بصفة منفردة مخالفاً بذلك أحكام الفقرة 3 من الماد 1 و6 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015.

واعتبرت هيئة الرقابة الإدارية قرار التعيين باطلاً بطلاناً مطلقاً، باعتبار أن احترام قواعد الاختصاص من المسائل التي تُعزّز حقوق وحريات الإنسان، سيما وأنها من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

وطالبت الهيئة بتصحيح الأوضاع القانونية لهذه القرارات، وذلك بعرضها على المجلس الرئاسي والإجماع عليها بناءً على محاضر اجتماعات موثقة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، مطالبة بموافاتها بما يُفيد التنفيذ.

وفي وقت سابق، جدد أكثر من 100 صحفي وإعلامي ليبي رفضهم لقرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإنشاء المؤسسة العامة للإعلام وإسناد مهمة رئاستها لمحمد بعيو.

وطالب الإعلاميون والصحفيون في بيان لهم بإلغاء القرارين، والتوجّه نحو ترميم وبناء مؤسسات إعلامية يحكمها ميثاق شرف.

ولفت البيان إلى أن السراج انفرد بقرارين مجحفين مهينين للإعلام الحر، وأسس جسما يعود “بنا لزمن النظام الشمولي والصوت الواحد”، بحسب نص البيان.

وأشار الصحفيون والإعلاميون إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لم يستمع إلى الناصحين الذين حذروه من نتائج قراراته، ويقع على عاتقه مسؤولية التصحيح.

ونوه البيان إلى مجاهرتهم منذ البداية برفض هذين القرارين الذين وصفهما بـ“الجائرين” كونهما يتناقضان تماما مع حرية التعبير ومبدأ الصوت الواحد التي دفعت في سبيلها الأرواح، “لانتزاعها وليس لأحد الحق في مصادرتها”.