الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قدربوه، في اجتماع خُصّص لمناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، واستعراض حزمة الإصلاحات المقترحة لمعالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

وشدّد اللافي، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام، وتوحيد الميزانية العامة للدولة، بما يضمن كفاءة الإنفاق الحكومي، ويُرسّخ مبدأ العدالة في توزيع الموارد، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما جرى خلال الاجتماع التطرق إلى أهمية تبنّي سياسات أكثر صرامة في مجال ترشيد الإنفاق، وإعادة تقييم أولويات الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، وتوجيه الموارد نحو المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على تحسين جودة الحياة.

واستعرض اللقاء التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية (السنة 53 – 2023)، وما تضمنه من بيانات مالية وإدارية، وملاحظات رقابية تعكس واقع الأداء في مختلف القطاعات، وتشكل مرجعًا داعمًا لصياغة إصلاحات مبنية على تشخيص موضوعي وواقعي.

وأثنى اللافي، على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في تكريس مبادئ المساءلة والرقابة المؤسسية، معتبرًا أن مؤسسات الرقابة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.