الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسمح بنشر صور منزل «نتنياهو»

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت “بنشر صور الضرر الذي لحق بمقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قيساريا عقب هجوم “حزب الله”.

أكدت القناة 13 الإسرائيلية، “أن الطائرة المسيرة التي أطلقها “حزب الله” اللبناني، على مدينة قيساريا الإسرائيلية، أصابت مقر إقامة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي”.

وذكرت القناة أن “الرقابة العسكرية وافقت على نشر ما يفيد بأن الطائرة المسيرة، التي أطلقت من لبنان ضربت نافذة غرفة نوم منزل نتنياهو، الخاص”.

ونقلت القناة عن مصدر أمني أن “المسيرة التي ضربت قيساريا أصابت منزل رئيس الوزراء وأحدثت أضرارا كبيرة به”.

وأوضحت أن “إعلان “حزب الله” المسؤولية الرسمية عن إطلاق الطائرة على منزل نتنياهو، قد يكون نابعا من رغبته في إبعاد التهمة عن إيران، ومنع زيادة حدة الهجوم الإسرائيلي عليها بسبب الأضرار، التي لحقت بمقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي”.

وكانت نفت إيران أي علاقة لها بالهجوم، الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قيساريا شمالي تل أبيب، السبت الماضي، باستخدام طائرة مسيرة.

הותר לפרסום: הכטב"ם ששיגר חיזבאללה פגע במעון רה"מ בקיסריה https://t.co/seXBELz4OB pic.twitter.com/pHTzAHZNMc — חדשות 13 (@newsisrael13) October 22, 2024