الرقابة تبحث تطوير أداء مركز «طب الطوارئ» ودعم الجاهزية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا مع الدكتور طارق الهمشري، مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم، لبحث مستوى الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة وتعزيز جاهزية المركز في الاستجابة لحالات الطوارئ.

واستعرض الدكتور الهمشري مهام المركز ودوره في تقديم الرعاية الطبية العاجلة عبر المرافق الميدانية والعيادات المتخصصة، إضافة إلى مساهمة وحداته الطبية في تنفيذ برامج إسعافية متعددة.

وتركز الاجتماع على رفع كفاءة العمل وتعزيز الرقابة الداخلية، ومتابعة الجودة، وتنظيم العمليات المالية والإدارية، وتطوير طرق تقديم الخدمات للجرحى والحالات الطارئة.

وأكد السيد رئيس الهيئة حرص الهيئة على دعم كل الجهود الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين وضمان توظيف الموارد وفق القوانين واللوائح المنظمة.