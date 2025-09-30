الرقابة توقف عدة موظفين «احتياطياً» لدواعي المصلحة العامة

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، عددًا من القرارات بشأن إيقاف موظفين احتياطيًا في مختلف المناطق، وذلك استنادًا إلى مصلحة العمل والتحقيقات الجارية.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس الهيئة القرار رقم (647) لسنة 2025م، القاضي بالوقف عن العمل احتياطيًا للمراقب المالي في إدارة الخدمات الصحية جنزور، المدعو (ع. ا. د)، وذلك لدواعي المصلحة العامة وفقًا للمادة (31) من قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم (20) لسنة 2013 وتعديلاته.

كما أصدر القرار رقم (648) لسنة 2025م، القاضي بإيقاف مدير إدارة خدمات النظافة في المجلس البلدي ترهونة، المدعو (ع. ر. ا)، احتياطيًا لدواعي التحقيق، استنادًا إلى كتاب مدير فرع الهيئة في ترهونة، ووفقًا للمصلحة التحقيق.

وفي قرار آخر، تم إيقاف رئيس اللجنة الإدارية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في سرت، المدعو (ف. م. ا)، احتياطيًا بناءً على القرار رقم (658) لسنة 2025م، لدواعي المصلحة العامة ومقتضيات العمل، وذلك وفقًا لما ورد في كتاب مدير فرع الهيئة في سرت.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لضمان تنفيذ القوانين ومتابعة سير العمل في مختلف الأجهزة الحكومية.