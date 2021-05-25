الرقابة تُغلق مطعم يحمل علامة «ماكدونالدز» في طرابلس

قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية طرابلس، بإغلاق مطعم يحمل العلامة التجارية لسلسلة “ماكدونالدز” الأمريكية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية، أجراها مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أمس الاثنين، رفقة المكتب الإعلامي، ومركز الحرس البلدي، استهدفت مطاعم ومخابز وصيدليات ببلدية حي الأندلس، ومن ضمنها هذا المطعم، وذلك بعد أقل من شهر على افتتاحه للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الواجبة.

وبحسب المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأدوية والأغذية، فقد رصد المفتشين وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد غذائية مخالفة للمواصفة 53 غير مدون عليها البيانات التوضيحية، بالإضافة إلى عدم استعمال أغطية الرأس والكمامات ووجود مخزن غير مطابق للمواصفة 564 الخاصة بشروط التخزين الجيد.

هذا وقامت شبكة “عين ليبيا” بالتحقق والاستعلام عن العلامة التجارية التي استخدمها المطعم، وبعد عمليات البحث والتدقيق اتضح أن هذه العلامة لا تتبع رسمياً وقانونياً لسلسلة “ماكدونالدز” العالمية الشهيرة.

يُشار إلى شركة “ماكدونالدز” هي شركة أغذية ووجبات سريعة أمريكية انتشرت في كافة أنحاء العالم، تأسست 15 مايو 1940، وتعتبر إحدى أكبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في العالم.

وتملك شركة “ماكدونالدز” أكثر من 30 ألف فرع للوجبات السريعة في 121 دولة وأكثر من 465 ألف عامل، كما أنها تمتلك أو لها مشاركات مع سلسلات مطاعم أخرى مثل Aroma Café, Boston Market, Chipotle Mexican Grill, Donatos Pizza منذ سنة 2003.

#بالصور | #مطعم_ماكدونالز – حي الاندلس – طرابلس مفتشي مركز الرقابة على الأغذية و الادوية فرع طرابلس رفقة المكتب… تم النشر بواسطة ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٤ مايو ٢٠٢١