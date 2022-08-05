الرقابة على الأغذية تنفي وجود مادة برومات البوتاسيوم في الخبز

نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجود مادة برومات البوتاسيوم في صناعة الخبز في ليبيا.

وأكّد المركز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، بالعاصمة طرابلس، أن مادة برومات البوتاسيوم ممنوعة من الدخول لليبيا نهائياً من قِبل وزارة الاقتصاد منذ عام 2005 وتم تجديد هذا المنع العام الماضي.

وأوضح المركز أنه أخذ عينات من 50 مدينة ليبية من يناير 2021 إلى يناير من هذا العام، وقد توصّل المركز إلى خلو الخبز من مادة “برومات البوتاسيوم”.

وأضاف المركز أنه لا يمكن لأي جهة غير مختصة أن تقوم بأخذ عينات وإرسالها لمعامل بالخارج وهذا غير مهني وغير قانوني، وأن هناك طريقة مهنية وقانونية محددة تحمي العينة من إضافة أي مادة لها أو التلاعب بها.

وأعرب المركز عن استغرابه من نشر بيانات “غير دقيقة” عن ثبوت وجود مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق، و قيام بعض الجهات بتسريب مثل هذه الأخبار التي أحدثت ربكة وهلعا بين المواطنين، واستخدامها من بعض التجار والدول المنافسة لغرض الاستفادة المادية دون الإفصاح عنها بشكل رسمي.

كما أعرب المركز عن استغرابه من عدم قيام هذه الجهات بمشاركته هذه المعلومات والتفاصيل التي بحوزتها حول ثبوت وجود مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق والإفصاح عن الآلية التي تم بها جمع العينات ومصادرها وطرق سحبها وأصنافها وعلامتها التجارية.

وأشار المركز إلى أنّه سينسق مع مكتب النائب العام لإعادة سحب العينات ليُطمئن المواطنين على سلامة الخبز ولكي تتم متابعة من كان وراء هذه الأخبار المضللة للرأي العام.