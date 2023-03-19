الرقابة على الأغذية: لم نستلم قرار من وزارة الاقتصاد بمنع استيراد اللحوم الهندية

قال مدير المكتب الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزّيات إنّ المركز غير مختصّ بمنح الإذن لاستيراد المواشي واللحوم بل هو من اختصاص المركز الوطني للصّحة الحيوانية.

وأوضح الزّيات أنّ مهام المركز تتركّز في فحص السّلع المورّدة من الخارج عبر منافذ البلاد المختلفة، ومطابقتها بالمعايير الصّادرة عن المركز الوطني للمواصفات.

وأضاف الزيات أنّهم لم يستلموا أيّ قرار من وزارة الاقتصاد بمنع استيراد اللحوم الهندية، كما هو الحال عندما تسلّموا قرارا بمنع استيراد الكبد المجمّد.

وأكّد الزيات لكافة المواطنين بأنّه لا يتمّ الإفراج عن أيّ سلعة مورّدة من الخارج إلا بعد تحليلها والتأكّد من مطابقتها للمواصفات الليبية.