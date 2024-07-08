الرقابة على الأغذية والأدوية يشارك في المؤتمر الليبي الدولي للصيدلة

شارك مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يوم السبت الماضي في فعاليات افتتاح المؤتمر الليبي الدولي للصيدلة، بحضور نخبة من المختصين من مختلف إدارات المركز الدوائية والمخبرية في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وتخلل حفل الافتتاح حضور وزير الصحة ووكلاءه وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي الليبي.

وشارك المركز بمحاضرة علمية ألقاها الدكتور محمد أبوهديمة، رئيس قسم الرقابة الدوائية في بنغازي، تحت عنوان “الرقابة الدوائية.. من التأسيس إلى التطوير”.

وتناولت المحاضرة مسيرة تطور الرقابة الدوائية في ليبيا منذ نشأتها حتى يومنا هذا، مع التركيز على الإنجازات والخطط المستقبلية لتعزيز كفاءة الرقابة على الأدوية وضمان سلامتها وجودتها.