الرقابة على الأغذية والأدوية ينفي إيقاف شحنة لقاح كورونا

نفى مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات الأخبار المتداولة حول إيقاف شحنة لقاح كورونا التي وصلت أمس الأحد إلى مطار معيتيقية، مؤكداً أنها عارية عن الصحة.

وأكد الزيات في تصريح لوسائل إعلام محلية، أنه لازالت الإجراءات الرقابية قيد العمل بما يطابق القانون الصحي المعمول به بالبلاد.

كما أكد أن الإجراءات المذكورة بالكتاب الموجه من مدير المركز إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية لكي “نتمكن من عملية الكشف عن الشحنة ومن الإجراءات الرقابية التي تتطلب أن تكون النشرة التوضيحية مدونة باللغة الإنجليزية طبقاً للقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 وتسهيلاً للطواقم الطبية عند عملية استخدامه”.

وفي وقت سابق، وجه مدير عـام مـركز الـرقـابة علـى الأغــذية والأدويــة د. محمد عمر حسن، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية حول ضرورة مخاطبة الشركة الروسية المصنعة للقاح كورونا للتأكد من أن التشغيلات الخاصة بالعينات المسحوبة مصنعة من قبلهم وتزويده بشهائد التحاليل الخاصة بالشحنة، بالإضافة إلي أن النشرة التوضيحية المرفقة للقاح مدونة باللغة الروسية وهذا يخالف نص القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة النشرة التوضيحية باللغة الإنجليزية.

وأوضح مدير عام المركز الإجراءات الرقابية حيال ورود الدفعة الأولى للقاح فيروس كورونا والمتمثلة في:

أنه تم الإفراج على كامل الشحنة من قِبل مصلحة الجمارك الليبية وأخد عدد ثلاثة عينات من الجرعات للأرقام التشغيلية

تم تتبع عملية تخزين كامل الشحنة وتأكد من ظروفها تخزينها طبقا للمواصفات المعتمدة -18 درجة مئوية

لم يتم استلام شهائد التحليل لبيان طرق تحليلها والكشف عليها

الملصق والنشرة الداخلية للشحنة مكتوبة باللغة الروسية مما يتعذر قراءة البيانات التوضيحية للعينات ويجعلها مخالفة للقانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 حول ضرورة كتابة النشرة التوضيحية باللغة الإنجليزية