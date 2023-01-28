الرقابة على الأغذية يبحث تعزيز التعاون مع الغذاء العالمي

التقى مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المُكلف عبدلله محمد عبدلله، بمقر فرع طرابلس، مع مسؤولة قطاع الشرق الأوسط لمنظمة الغذاء العالمي WFP رفقة السفير التشيكي في ليبيا.

وأفاد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء جاء للاطلاع على دور مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فيما يخص جودة الأغذية والأدوية التي يتم توريدها عن طريق المنظمة على شكل إعانات.

ومن جانبه أعرب مدير عام المركز على امتنانه لهذا اللقاء وأكد على ضرورة أن تكون شحنات الأغذية والأدوية الموردة عن طريق منظمة الغذاء العالمي ذات جودة عالية تطابق المواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة الليبية.

بدوره أثنى السفير التشيكي على دور المركز في حماية المستهلك، مشيراً إلى أنه يحظى باهتمامهم ومتابعتهم للنجاحات التي يحققها المركز في مجال اختصاصاته المناطة به.

هذا وناقش اللقاء أوجه تقديم وتحقيق التعاون العلمي والمهني المشترك مع المراكز المناظرة للمركز خارجياً وتبادل الخبرات معها، وإقامة ورش العمل والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك.