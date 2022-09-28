الرقابة على الأغذية يحظر المضاف «ثاني أوكسيد التيتانيوم» من دخول ليبيا

قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إنّ المركز عمم على مفتشي المنافذ بعدم الإفراج والسماح بدخول منتجات تحتوي على المضاف ثاني أوكسيد التيتانيوم «E171».

وأوضح الزيّات في تصريح صحفي أنّه تم حظر هذا المضاف من قبل المركز الوطني للمواصفات والمعايير بعد دراسات علمية أكدت ضرره بصحة المستهلك.

وذكر الزيّات أنّ هذا المضاف يوجد في بعض الأطعمة كالأجبان والحلويات ويستخدم أيضا في بعض مستحضرات التجميل ويتميز باللون الأبيض الذي يغطي على أغلب الألوان الضارة التي تخفى عن المستهلك.