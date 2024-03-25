الرقابة على الأغذية يرصد مخالفات جسيمة بمناطق مختلفة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، قيام مفتشي مكتب وادي الشاطي التابع له بجولة تفتيشية بمنطقة برقن رفقة جهاز الحرس البلدي استهدفت الجزارين ومحال بيع المواد الغذائية.

واشار الجهاز في بيان له، إلى أن الجولة اسفرت عن رصد مخالفات جسيمة بعدة محال تمحورت حول عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة، تم إثرها اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات الضبطية.

وفي ذات السياق نفذ مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في مدينة الزنتان ضمن “حملة حماية المستهلك” التي أطلقها المركز، برفقة جولة على محلات بيع الحلويات وبعض المقاهي، أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات ومصادرة بعض المنتجات لوجود مواد محظورة بها.

كما تم إعطاء مخالفات وإنذارات لمحلات بها ملاحظات تتعلق بالنظافة والشهائد الصحية وانتهاء صلاحية بعض المنتجات التي تمت مصادرتها من قبل الحرس البلدي.

وفي طرابلس، قام مفتشوا مركز الرقابة علي الاغدية والادوية، بجولة تفتيشية داخل بلدية حي لاندلس، استهدفت المطاعم والمقاهي، وأسفرت عن تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة داخلها لعدم التزام اصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.