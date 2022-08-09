الرقابة على الأغذية ينفي ظهور نتائج تحليل مادة برومات البوتاسيوم

نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور نتائج عمل اللجنة المُشكلة بأمر من النائب العام وبناء على طلب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بتشكيل لجنة تقوم بسحب العينات من مادة الدقيق ورغيف الخبز وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من وجود مادة برومات البوتاسيوم داخلها من عدمه.

وأكد المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن العينات المسحوبة تمت إحالتها لمختبرات الجهات ذات العلاقة المعنية باللجنة ومن ضمنهم مختبرات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ولم تظهر نتائجها حتى الآن.

كما نوه المركز للمواطنين بضرورة استسقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وطمأنهم من خلال متابعة مكتب النائب العام وإشراف جهاز الأمن الداخلي على الجهات المختصة بأخذ هذه العينات وإجراء التحاليل والتزامهم الشفافية عقب الانتهاء وجاهزية جميع النتائج.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفاد النائب العام المستشار الصديق الصور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، بإصداره قرارا بتشكيل لجنة بالتحقيق في تقارير برومات البوتاسيوم.

وأشار الصور إلى تشكيل فرق من الحرس البلدي ومركز الرقابة والإصحاح البيئي والمراكز العلمية للقيام بزيارات للمخابز ومصانع الدقيق وأخذ العينات.

وأضاف الصور: “صدمنا أن الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية غير متوفرة في العديد من المخابز، وتم إغلاق عدد من المخابز واستدعاء أصحابها لمخالفتهم اشتراطات صناعة الخبز”.

وأوضح النائب العام أن التحقيقات ستشمل وحدات التحاليل التابعة لمركز الرقابة بعد ورود تقارير أن بعض أجهزتها غير مطابقة للمواصفات.

وأردف يقول: “خاطبنا الجمارك لمعرفة ما إذا كانت مادة برومات البوتاسيوم قد جرى إدخالها عبر المنافذ، وسنقوم بتحليل كل العينات وسنرسلها إلى الخارج إذا اضطررنا إلى ذلك من أجل كشف كل المخالفات المضرة بصحة المواطن”.

وحذَّر الصور من أنه قد تكون هناك مخاطر أكبر من برومات البوتاسيوم مثل المحسنات والإضافات الكيميائية وقد تم الكشف حتى الآن عن عدد من تلك المخالفات بالمخابز.