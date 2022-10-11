الرقابة على الأغذية يُصدر توضيحاً بشأن السكر البني «براون»

أصدر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بياناً توضيحياً، اليوم الثلاثاء، بشأن ما يُنشر ويُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السكر البني “براون”.

وأكد رئيس قسم التحليل الكيميائي بفرع طرابلس المهندس علي عبد السيد علي غنية، أن كل ما تم تداوله حول السكر البني “براون” غير صحيح بشكل نهائي.

وأشار البيان إلى السكر البني منتج غذائي مثل باقي المنتجات الغذائية يتبع أنواع أو أصناف السكر، وأن أصناف السكر عديدة منها السكر المتبلور النقي سكر متبلور أبيض درجة ثانية سكر متبلور للأغراض الصناعية السكر البني سكر المكعبات سكر بأشكال مختلفة سكر بأحجام بلورات صغيرة سكر البودرة أو الثلجي السكر السائل.

وتُعرف المواصفات القياسية للسكر البني بأنه هو المادة السكریة الناتجة من قصب السكر أو البنجر عن طريق تكوين بلورات صغيرة من السكروز وتتميز باللون البني الفاتح إلى الغامق.

وللمنتج مواصفات قياسية تُحدد الاشتراطات القياسية والصحية والتعبئة والتغليف وبطاقة البيان، والمواصفات القياسية الخاصة بمنتج السكر البني هي المواصفة القياسية الكودكس الخاصة بالسكر رقم 212 /1999 تحديث 2019، والمواصفة القياسية المصرية م ق م 3855 /2006 الخاصة بالسكر البني.

ونوه البيان إلى أنه لا يُسمح بإضافة أي لون للسكر الأبيض أو غيرها لإضفاء أي لون مخالف للون الطبيعي للمنتج.