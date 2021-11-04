«الرقابة على الاغذية» ينفي صحة ما يُتداول حول الموز المُستورد

نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، صحة ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، من شائعات حول الموز المستورد.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حذّر المركز من الإشاعات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موضوع الموز، حيث تُفيد الإشاعات بوجود دودة الهيليكوباكتر وتسبب الموت نهاية الأمر وتُطالب الإشاعة المواطنين بعدم تناول الموز بالحجج التي قيلت في هذه المناشير

واعتبر مركز الرقابة، كل ما نُشر بخصوص هذا الموضوع غير صحيح نهائيا للمعطيات التالية:

أولا: من ناحية الاستيراد

كل الموز المستورد يتم استيراده من دول الكاريبي مثل الإكوادور وكولومبيا والبرازيل وكوستاريكا ولم يُسجل شحنة استوردت من الصومال.

ثانيا: من ناحية الوثائق المرفقة مع الشحنات المستوردة

تلزم الجهات المختصة أن ترفق كل شحنة شهادة تعرف بشهادة الصحة النباتية من بلد المنشأة.

ثالثاً:-من الناحية العلمية لما ذكر بأن هناك دودة إسمها الهيليكوباكتر

لا يوجد دودة بهذا الاسم وإنما الاسم العلمي يخص بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري الموجودة في أمعاء جسم الإنسان والتي تُسبب الأمراض عندما تتهيأ لها الظروف الملائمة.

رابعا: من الناحية العلمية العملية

البكتيريا لا تُرى بالعين المجردة بهذا الشكل المنتشر بل ترى تحت المجهر في المختبرات.

خامساً: من الناحية الإجرائية وما هو معمول به في ليبيا وغيرها من الدول

لا يتم الإفراج والسماح بدخول شحنات الموز إلا بعد إجراء التحاليل المطلوبة وفق المواصفة القياسية الليبية الخاصة بالموز رقم 731 /2013.