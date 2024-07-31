 الروائي «إبراهيم عثمونة» يطلق كتابه الجديد

ضمن احتفالية أقامتها الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر والترجمة بجامعة سبها، احتفل الكاتب والروائى إبراهيم عثمونة، بتوقيع كتابه “نساء في الشمس”.

وقال عثمونة، لوكالة الأنباء الليبية بسبها” :”إن موضوع الكتاب يتعرض لمرحلة تاريخية بمنطقة “البوانيس” (سمنو ، الزيغن) خلال الفترة من1924 – 1928″.

وأكد الكاتب، “على أن مسميات الشخوص التي تضمنتها الرواية حقيقية باستثناء شخصية تسمى (زينب) شخصية متخيلة، مشيرًا إلى أن “الكتاب ليس كتابا تاريخيا بل يعتبر قراءة جديدة للتاريخ”.

وعن نشاط إصدارته الأدبية المستقبلية، قال عثمونة :”لدي عمل روائي أدبي جديد أعمل عليه حاليا، اخترت له مبدئيًا عنوان (الضوضاء) سيسلم قبل نهاية هذا العام للنشر”.

من جانبه، قال مدير المركز الوطني للمأثور الشعبي علي برهانة :”إن هذا الكتاب يتضمن رواية أدبية تتحدث عن تاريخ منطقة “البوانيس” بالجنوب الليبي وما حصل فيها من أحداث خلال الفترة من 1924 وحتى 1928″.

وبحسب وكالة وال، أوضح برهانة، أن “الروائي قام بمعالجة تلك الأحداث بشكل أدبي من خلال تلك الرواية، التي تخيل فيها واقع المنطقة مما حصل اجتماعيا ووضعه في صورة أدبية”.